Rize'de Ziraat Odası'nın hesapları tartışma konusu oldu

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE Ziraat Odası eski Başkan Adayı Temel Ali Uzun, Ziraat Odasının üyesi ve delegesi olmasına rağmen faaliyetler ve gelir giderlerle ilgili belgelerin kendisine verilmediğini iddia etti. Uzun, “Bu bilgilerin hizmete mahsus oluğu ve kanun gereği verilemeyeceği bana iletildi.” dedi.



Ziraat Odasının tarım işiyle uğraşan çay müstahsili için son derece önemli bir kuruluş olduğunu belirten Temel Ali Uzun, odanın gerekli hizmeti temsil ettiği çay müstahsiline veremediğini belirtti. Uzun, "Ziraat Odasının yaş çay taban fiyat talepleri ve diğer açıklamaları üzerine bir basın açıklaması da yaptım. Yetersiz buluyorum. Bir çalışma yapmadan kendi başına alınan bir karardır. Hangi çay üreticisi ile bu konu müzakere edilmiştir. Oda kamu kurumu niteliğinde ve kanunla kurulmuş mesleki bir odadır. Bu itibarla tüm faaliyetlerinin ve mali tablolarının kamuya açık olması, duyurulması ve paylaşılması gerekmektedir. Bu konuda taleplerimiz olmasına rağmen bu bilgilerin 'hizmete mahsus oluğu ve kanun gereği verilemeyeceği' bana iletildi. Ama geçtiğimiz günlerde başkanın açıklamasını izledim, okudum. Odanın tüm hesaplarının herkese açık olduğunu söylüyor. Yaklaşan delege ve başkanlık seçimleri öncesi başkan ne yapmak istiyor acaba bunu kamuoyunun düşüncesine bırakıyorum” dedi.

‘ZİRAATÇİLERE NE PROJE ÜRETTİNİZ?’

Kanunla kurulmuş diğer tüm odalar gibi, mali müşavirler odası, ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, esnaf odaları ve diğer mesleki odaların tüm üyelerine ve yayınladıkları bültenlerle kamuoyuna, faaliyetlerini, mali bilgilerini açıklamak zorunda olduklarını hatırlatan Uzun, şöyle dedi:

"Ziraat Odası sayın başkanı hesaplarını basına açıklamadıklarını, ancak muhtarların ve vatandaşların bizim neler yaptığımızı bildiğini, birçok iş yaptıklarını, ancak insanı görev açsından bazı şeyleri açıklayamadıklarını ifade ediyor. Rize ilinin en büyük sivil toplum teşkilatı olarak soruyorum Rize’ye Rizeliye çay üreticisine, ziraatçilere ne proje ürettiniz? Yaptıklarınızı neden açıklamaktan çekiniyorsunuz? İnsani görev için açıklayamadıklarınız nelerdir? Bu kaçamak cevaplarla bu kurumun nasıl ve ne şekilde yönetildiği apaçık ortaya çıkmaktadır”

'BELGELERİ BAŞBAKANLIKTAN TALEP EDİP, ALDIK'

Kurum yöneticilerinin taleplerini geri çevirmesi ardından Başbakanlık Denetleme Kurumuna müracaat ettiklerini belirten Uzun, “Bu belgeleri ilgili kurumdan talep ettim. Başbakanlık talebimi haklı bularak Ziraat Odasına uyarıda bulunarak 6964 sayılı Ziraat odaları kanunu gereği üyelerin talebi halinde faaliyet raporlarını ve mali tabloların üyeye vermesine hükmederek, belgelerin bize verilmesini kanun yolu ile sağladım. Oysa kanunla kurulmuş bir meslek odası olarak faaliyet raporlarını ve mali bilgileri rapor halinde üyelere dağıtabileceği gibi resmi internet sitesinde yayınlayarak kamuoyu ile paylaşmalıdır. Hesap vermekten kaçınan, yaptıklarını kamuoyuyla paylaşamayan, açıklamalarıyla temsil ettiği kesimleri ve kitleleri hayal kırklığına uğratan bu tip yöneticiler sayesinde çay sektörü istenilen düzeye nasıl gelebilir ki. Rize nasıl kalkınabilir ki?” diye sordu.