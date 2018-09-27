Rize'de zabıtaya öfke kontrolü eğitimi

Arzu ERBAŞ/RİZE,() - RİZE Belediyesi’nde görev yapan zabıtalara ‘İletişim ve Öfke Kontrolü’ eğitimi verildi.

Genellikle stresli koşullarda görev yapan zabıtaların vatandaşla, esnafla ve çalışma arkadaşlarıyla nasıl iletişim kuracağı konusunda Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Sabri Kurtuldu tarafından eğitim verildi. Eğitim, Rize Belediyesi ve Doğu Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği işbirliği ile Rize Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlendi. Eğitim öncesi zabıta personeline konuşan Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap zabıta personelinin belediyenin en önemli noktasında yer aldığını, zabıtanın vatandaş ve esnafla birebir iletişim kurduğunu ve bunun için motivasyon ve eğitimlerine son derece önem verdiklerini söyledi.

Şehirdeki bütün kesimlere yönelik eğitim verdiklerini belirten Başkan Kasap, berber ve kuaförlere, dolmuş ve taksici esnafına ve kendi personellerine yönelik olarak çeşitli eğitimler düzenlediklerini, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği’nin eğitim faaliyetlerinden en çok faydalanan belediye olduklarını vurguladı.