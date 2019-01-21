Rize'de yeni bir ameliyat yöntemi uygulandı

RİZE'de ilk kez gerçekleştirilen operasyonla hastaların idrar tutamama şikayetleri karın içine girmeden kapalı ameliyat yöntemiyle sona eriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Evren Akmut sayılı merkezlerde yapılan bu ameliyatın artık Rize’de yapıldığını açıkladı.

Türkiye’de sayılı merkezlerde gerçekleştirilen Burch operasyonu artık Rize Devlet Hastanesi’nde de uygulanmaya başlandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Evren Akmut ve ekibin gerçekleştirdiği operasyon ile idrar tutma sorunu olan hastaların şikâyetlerine son veriliyor. Operasyon ile ilgili bilgiler veren Dr. Akmut “Klasik Burch operasyonunda hasta cilt, cilt altı, faysa kesilerek ya da kapalı ameliyatla karın içerisine göbekten girerek operasyon bölgesine ulaşılıyordu. Daha sonra bu teknik karın içerisine girmeden göbekten girilerek kapalı teknikle operasyon bölgesine ulaşılması şeklinde modifiye ediliyor. Operasyon zorluğu nedeniyle her merkezde yapılmayan, şu an bizim uygulamamızda göbek deliğinin yanından karın içerisine girmeden karın zarı ve kas arasında kalarak operasyon bölgesine ulaşıp kapalı ameliyatla kişinin idrar kaçırmasına son veriyoruz” dedi.

'İDRAR TUTAMAMA YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜR'

Dr. Evren Akmut, hastalıklar ilgili bilgi vererek “Üriner inkontinans her türlü idrar tutamama şikayeti olarak tanımlanır. Kadınlarda erkeklere oranla 3-4 kat daha fazla görülür ve yaşla birlikte her iki cinste de artar. Görülme sıklığı yapılan farklı çalışmalara göre yüzde yüzde 4,5- yüzde 50 arasında değişmektedir. Söz konusu problem özellikle yaş ilerledikçe kişinin yaşam kalitesinde, sosyal hayatında ciddi problemlere yol açıyor. Bazı durumlarda kişiyi eve hapsetmekte ve psikolojik rahatsızlıkları da tetikleye bilmektedir. İdrar kaçırmanın tipine bağlı olarak medikal tedavisi olduğu gibi cerrahi tedavinin gerekli olduğu durumlarda bulunmaktadır.”