Rize'de vali öncülüğünde spor

RİZE’de kamu kurumlarının müdürleri Vali Kemal Çeber ile mesai sonrası spor yaparak günün stresini atıyor.

Rize Valisi Kemal Çeber kurum müdürlerinin katılımı ile akşam sporu etkinliklerini başlattı. Haftanın belli günlerinde mesai sonrası, Yenişehir Spor Salonunda yapılacak spor etkinliklerinde voleybol ve yüzme yer alıyor. Vali Çeber ve kurum müdürleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik’in yaptırdığı ısınma hareketlerinin ardından voleybol oynadı.

Sporun sağlık olduğunu, günün yorgunluğunun ve stresinin en kolay sporla atıldığın belirten Vali Çeber “Bizim kültürümüzde bir atasözümüz var ‘Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur’. Bizde bu atasözümüzden yola çıkarak haftanın belli günlerinde bütün daire müdürlerimizle bir araya gelerek böyle bir organizasyon yapalım dedik” şeklinde konuştu.

Vali Kemal Çeber, “Bu etkinlik sayesinde daire müdürlerimiz arasındaki birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirme şansını yakalıyoruz. Ayrıca birimler arasında, ikili olarak yapılması gereken görüşmeler ile kurumlar arasında paylaşılması gereken konuların da paylaşıldığı bir ortam sağlıyor. Biz bu uygulamayı Karabük’te yapmış ve olumlu sonuçlar almıştık. Rize’de de devam ettirmek istedik” dedi ve herkesi spor yapmaya davet etti.