Rize'de uyuşturucu operasyonu

RİZE'de gerçekleştirilen aramalar neticesinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk bölgesinde arama yapan ekipler, 18 kilo kubar esrar ele geçirdi. Aramalarda 18.265 gram kubar esrar ve 700 gram skunk uyuşturucu maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet sahte kimlik bulundu. Ekipler ele geçirilen malzemelere el koydu. Olayda 1 şüpheli şahıs yakalanırken 1 kişi ise aranıyor. Yakalanan şüpheli ifadesinin ardından gözaltına alınırken, firari şüpheli şahıs hakkında ise arama çalışmaları devam ediyor.