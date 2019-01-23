Rize'de su kuşları sayımı yapıldı

RİZE’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12'inci Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, farklı sulak alanda yapılan kuş sayımında, farklı türlerde çok sayıda kuşun gözlendiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12'inci Bölge Müdürlüğü ile doğa dernekleri iş birliğiyle kış ortası su kuşları sayımı yapıldı. Rize’de farklı sulak alanda yürütülen kuş sayımında, farklı türlerde çok sayıda kuşun gözlendiği belirtildi.

Ülkede kışı geçiren su kuşları hakkında elde elden bilginin paylaşılması, alanların ve türlerin korunmasına katkı sağlaması amacıyla su kuşu tanımlama konusunda uzman olan kuş gözlem toplulukları ve gönüllü sayım ekipleri tarafından yapılan sayım sonuçları ülke genelinde toplanarak Kış Ortası Su Kuşları Sayımı (KOSKS) veri tabanına girileceği bildirildi.

Su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan eko sistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biri olan kış ortası su kuşları sayımları, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu, sulak alanlarda kümelendikleri 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında yapılıyor. Sayım sonuçları ve bazı analizler dünya ölçeğinde Uluslararası Sulak alanlar Kurumu ve Dünya Kuşları Koruma Kurumu ile paylaşılıyor ve KOSKS yapılan tüm ülkelerden toplanan verilerin birleştirilmesi sonucunda su kuşlarının biyocoğrafik popülasyonları ve sulak alanlar hakkında çok önemli bilgiler ediniliyor. Elde edilen tüm bu veriler aynı zamanda Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından da kullanılarak türlerin kırmızı liste statü değerlendirmeleri de yapılıyor.