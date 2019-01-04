Rize'de STK fuarı açıldı

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE Sivil Toplum Gönüllüleri Platformu tarafından bu yıl 2'incisi düzenlenen 'Rize Yerel STK Fuarı' yoğun ilgi gördü.

Rize Sivil Toplum Gönüllüleri Platformunun organize ettiği fuar, Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi sergi alanında açıldı. Fuarda merkez ve diğer ilçelerden toplam 24 dernek stantlarını açtı. Fuarın açılışına, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kazancı, Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, AK Parti Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin ve vatandaşlar katıldı.

Rize Sivil Toplum Gönülleri Platformu Koordinatörü Vatan Karataş, bu yıl ikinci kez düzenlenen fuara ilginin yoğun olduğuna değinerek, "Fuarımız çok iyi bir şekilde geçiyor. 24 derneğimizle birlikte gelen vatandaşlarımızı iyi bir şekilde ağırlıyoruz. Bir yanda kemençe ve tulum eşliğinde eğlenilirken diğer taraftan da ürünlerin tanıtımı yapılıyor." dedi.

Fuarın dernekler arasındaki kaynaşma ve birlikte yapılabilecek işbirliklerine katkı sağlayacağını belirten Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"Fuarda merkez ilçemizin yanında diğer ilçelerden gelen dernekler de var. İlçemizdeki dernekleri buraya taşıyarak hem daha iyi tanışmalarını hem de aynı amaca hizmet eden derneklerin daha büyük faaliyetlere imza atmasını hedefledik. Önümüzdeki yıllarda bizim platform olarak en çok önem verdiğimiz konu; kamu ve STK işbirliğini maksimum seviyeye çıkarmaktır. Kamunun burada gözlemleri ile beraber, o vizyonda yapacak olduğu tüm faaliyetlerde gelecekte kendine en uygun partneri bulmak imkanı sağladık."

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu da fuarın çok başarılı bir ekip çalışması sonucu ortaya çıktığını belirterek, "Dört dörtlük bir faaliyete imza atıldı. Dernekler burada kendi ürünlerini, yapmış oldukları faaliyetleri ve birbirinden farklı zenginlikteki ürünlerini sergiliyorlar. Bütün emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.