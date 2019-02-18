Rize'de sokak hayvanları yararına tiyatro

Arzu ERBAŞ/RİZE() - RİZE’de sokak hayvanları yararına tiyatro sahnelenmesi için çalışma başlatıldı.

Rize Koçira Canlar Tiyatrosu sokak hayvanları için perdelerini açacak. 24 Şubat Pazar akşamı saat 20.00'de oynanacak tiyatronun geliri sokak hayvanları için harcanacak. İsmail Kahraman Kültür Merkezi büyük salonda sahnelenecek 72. Koğuş isimli tiyatronun biletleri 20 TL’den satışa sunuldu. Rize Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği’nden (RİHAYKO) yapılan açıklamada hayvanseverler tiyatroya davet edilirken “Rize’deki sokak hayvanları yararına düzenlenecek 72. Koğuş tiyatrosuna hepinizi bekliyoruz. Davetiyelerimiz 20 TL‘dir. Eğer gelemiyorsanız bağışlarınızla Rize’deki sokak hayvanlarına yardım etmemizi sağlayın, çünkü yardımlarınıza ihtiyacımız var, sokaktaki canlara yaşam hayat olacak” denildi.