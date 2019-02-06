Rize'de sigarayla mücadele çalışması

RİZE'de sigara ile mücadele çalışmaları kapsamında esnaflar ziyaret edilerek farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü öncesinde Rize’de farkındalık çalışmaları başladı. Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Op.Dr. Seçkin Karaoğlu ve sigara ile mücadele ekipleriyle birlikte Rize kent merkezinde umuma açık alanları ziyaret etti. Deniz Caddesindeki işletmelere ve esnaflara yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerde tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmemesi ve bu ürünlerin tüketilmesi sonucu oluşan sağlık ve toplumsal sorunlar hakkında genel bir bilgilendirme yapıldı.

Her ortamda sigara ile mücadelenin devam edeceğini belirten Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, "Amacımız kapalı alanlarda, özellikle kanunun yasak koyduğu alanlarda sigara içilmemesini sağlamak ve gençlerimizi sigaralı ortamlardan korumak. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle de konu hakkında işletme sahiplerinin dikkatlerini çekmeyi hedefliyoruz" dedi.

Rize Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe ise, tütün ürünlerinin zararları hakkında toplum bilincinin oluşturulması için türlü çalışmalar içinde olduklarını belirterek "Müdürlüğümüz öncülüğünde diğer kamu kurum ve kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımları ile eğitim, bilgilendirme, farkındalık çalışmalarının yürütülmesi planlanmıştır ”diye konuştu.