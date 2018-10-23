Rize'de, PTTden 178'inci müşteriye pul albümü hediyesi

Arzu ERBAŞ/RİZE,() - PTT'nin kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla Rize'de 178. müşteriye pul albümü hediye edildi.

PTT'nin 178. kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan PTT Rize Başmüdürü Hızır Nur 'teşkilatımızın 178. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz' dedi. Nur, "Rize'de 31 şubemizde 19 ATM, 37 araç, 168 personel ile halkımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Posta çeki sahipleri ve halkımızın yararlanacağı PTT matikler kurduk. 2019 yılında Posta Katılım Bankası kurulacak. Bir ay içerisinde pilot bölge seçilen Rize’ deki PTT şubemizde yenileme çalışması başlatacağız. 5 ay sürecek bu çalışmada Türkiye genelinde bütün şubelerin konseptti aynı olacak " dedi.

Kuruluş yıldönümü dolayısıyla PTT Müdürlüğünde 178. sırada işlem yaptıran Hasan Tüfenk isimli müşteriye, PTT Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan pul albümü hediye edildi.