Rize'de özel çocuklara TIR dolusu eğitim seti geldi

Arzu ERBAŞ/RİZE() - RİZE’ye, “Özel Çocuklara Özel Materyal Projesi” kapsamında 1 TIR dolusu gönderilen 100 çeşit eğitim seti, özel sınıflarda eğitim gören 534 öğrenciye dağıtılacak.

Eğitim-öğretim sürecinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin materyal kullanması için başlatılan “Özel Çocuklara Özel Materyal Projesi” kapsamında hazırlanan 50 TIR'dan biride Rize’ye geldi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Ders Aletleri Yapım Merkezi (DAYM) ve İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen özel eğitim materyallerinden oluşan koliler Rize Milli Eğitim Müdürlüğü deposuna yerleştirildi. Matematik çubukları, beceri tablası, denge seti, kavramlar seti, eşleştirme kutusu, dört parçalı puzzle, desen eşleme, iki parçalı puzzle gibi 100 çeşit eğitim malzemesi bulunan materyal kolileri Rize Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Bülent İçbudak ve Evren Görmüş, tarafından teslim alındı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Bülent İçbudak, “Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için eğitim öğretim sürecinde materyal kullanılması, öğrencileri görsel, işitsel ve dokunsal açıdan desteklemekte, öğretimi yapılan konuların somutlaştırılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle eğitim materyali özel eğitim alanının olmazsa olmaz bir parçasıdır. Engelli bireylerin hak ettikleri yaşam düzeylerine ulaşabilmeleri ve bunu sağlayacak nitelikte eğitim imkânlarından yararlanabilmeleri adına bakanlığımızca pek çok çalışma yürütülmektedir. Bunlardan biri de özel eğitim alanında materyal geliştirme çalışmalarıdır. Özel öğrencilere özel materyaller üretilmesine yönelik olan bu çalışma özel eğitim alanında bir ilk olma özelliği taşımaktadır.” dedi.