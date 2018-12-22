Rize'de öğretmenler yemekleri ile yarıştı

Arzu ERBAŞ/RİZE() - RİZE Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri düzenlenen etkinlikte yemeklerini yarıştırdı. Öğretmenlerin yemekleri, lezzeti kadar görüntüleri ile de dikkat çekti.

Rize Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Bölümü tarafından okul öğretmenleri arasında yemek yarışması düzenlendi. 'Lezzet Benim Okulda' adlı yemek yarışmasına katılan öğretmenlerin hazırladığı birbirinden ilginç yemekler dikkat çekti. Halkla İlişkiler öğretmeni Muhammet Çubuk Köri Soslu Fettucini Alfredo, Felsefe öğretmeni Bahar Yüksel Zerdaçal Soslu Patates Püresi İle Tavuk Köftesi, Aile ve Tüketici Hizmetleri öğretmeni Sümeyye Güneri Bebek Patates Eşliğinde Tavuk Fajita, İngizce öğretmeni Bülent Bektaş Patates Çanağında Mantarlı Tavuk, Müdür yardımcısı Ali Aygöz Mantarlı Tavuklu Ali Bayıldı, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Neşe Deniz Tel Patates Püresi Yatağında Tavuk Mantar Sote, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Şule Kalkavan Parizyen Sebzeler Eşliğinde Tavuk Gordon Blue hazırladı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Salih Yelkenci, Şube Müdürü Selman Yıldırtan ile davetliler ve okul öğretmenlerinin ilgiyle takip ettiği yarışmada, jüri üyeleri okulun yiyecek içecek öğretmenleri Arzu Erciyes, Kemal Olcay ve Elif Kuyumcu değerlendirmeyi yaparak dereceye girenleri açıkladı.

Yarışmanın birincisi Halkla İlişkiler öğretmeni Muhammet Çubuk, ikinci Felsefe öğretmeni Bahar Yüksel ve üçüncü Aile ve Tüketici Hizmetleri öğretmeni Sümeyye Güneri oldu. Yarışma sonunda dereceye giren öğretmenlere ödülleri verilirken, tüm yarışmacılara katılım belgesi Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nilgün Dülger tarafından takdim edildi.