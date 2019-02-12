Rize'de öğrenci servislerine sıkı denetim

RİZE'de eğitim öğretimde 2'inci yarıyılın başlaması ile birlikte polşs ve jandarma ekiplerince öğrenci servisleri de denetlenmeye başlandı.

Rize'de, polis ve jandarma ekipleri tarafından öğrenci servisi denetimleri devam ediyor. Yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretimin başlamasıyla ekipler, servislerdeki denetimlerini de artırdı. Merkeze bağlı Salarha, Güneysu, Çiftekavak ve Gündoğdu bölgelerinde jandarma ve polis iş birliğiyle öğrenci servislerinde denetim ve kontroller yapıldı. Rize Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımadan sorumlu Şube Müdürü Besim Acar’ında takip ettiği denetimler sabah erken saatlerde başladı. Jandarma Trafiktim Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri temel eğitim, ortaöğretim, özel eğitim ve özel servis araçlarında görülen eksik ve aksaklıklar için sözlü uyarıların yanı sıra sürücülere cezai işlemler de uyguladı. Kentte uygulama ve denetimlerin sıklıkla devam edeceği de bildirildi.