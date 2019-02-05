Rize'de muhtar adaylarına uyarı

Arzu ERBAŞ/RİZE() - RİZE Valisi Kemal Çeber muhtar adaylarına yönelik uyarılarda bulundu. Vali Çeber, "Muhtar adayları seçim mevzuatına, kamu düzenine dikkat edecek, özen gösterecek. Aykırı davrananlar seçimden sonra ispatlanırsa görevi elinden alınacak” dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına alınan önlemlerle ilgili bilgi veren Vali Çeber, Rize’de 264 bin 422 kişinin 558 sandık noktasında 1049 sandıkta oy kullanacağını söyledi. Vali Çeber “Rize’de 42 belediye başkan adayı ile seçimlere girecek. İl ve ilçe merkezlerinde 160 mahallede 408, jandarma bölgesinde 378 mahallede 924, toplam 1332 muhtar adayı seçimlerde yer alacak. Muhtarlar son güne kadar adaylıklarını açıklayabilir. Bizde il ve ilçe seçim güvenlik planlarımızı hazırladık, herhangi bir sorun yaşanmaması için önlemlerimizi alıyoruz” dedi.

“ESAS RİSK MUHTARLIK SEÇİMLERİNDE”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, onun inisiyatifi ile muhtarlık statüsünün geldiği pozisyon itibari ile çok önem kazandığını vurgulayan Vali Kemal Çeber "Maaşların iyileştirilmesi, silah ruhsatı gibi unsurlarla muhtarlığa teveccüh arttı. Çok fazla aday var. Tüm Türkiye’de de ilimizde de böyle. Muhtarlığın bu seçimlerde bu kadar cazip hale helmesi bazen bizi de tedirgin ediyor. Mesela Rize’de 300 nüfusu olan bir köyde 8 aday yarışacak, bu riski artırıyor. Herkesin ortak kanaati muhtarlık seçimleri biraz daha hassasiyeti yüksek, rekabetin üst düzeyde olacağı seçimler gibi görünüyor. Dolayısıyla bu seçimlerde esas risk muhtarlık seçimlerinde” açıklamasında bulundu.

Vali Çeber, "İlimizde şimdiye kadar intikal eden bir olay yok. Türkiye genelinde seçim takvimi başladığından bugüne kadar toplam seçimle ilgili 80 olay oldu, 47 tanesi muhtarlık seçimleri ile ilgili. Muhtarlık seçimlerinde rekabet dışına taşan, demokrasinin akışına aykırı gerginlik yaratabilecek, istenmeyen olaylara sebebiyet verecek hareketleri önlemek için gerekti tedbirleri alıyoruz. Bir şekilde bu seçim sürecinde demokrasi kurallarına, seçim kurallarına, kamu düzenine ve güvenliğine aykırı hareket ettiği seçildikten sonra bile anlaşılan muhtarların, muhtarlık görevi ellerinden alınacak. Herkes seçim mevzuatına, kamu düzenine dikkat edecek. Muhtar adaylarının buna çok özen göstermesi lazım. Seçilmiş olsa daha seçimden sonra ispatlanırsa görevi elinden alınacak. Muhtar adaylarının son derece dikkatli olması gerekir.” diye konuştu.