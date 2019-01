Rize'de metruk bina yıkıldı

Arzu ERBAŞ/RİZE() - RİZE’de vatandaşların şikayetlerine konu olan metruk bina yıkıldı.

Piriçelebi Mahallesi’nde bulunan bina belediye ekiplerince yıkıldı. Korunmasız ve terk edilmiş binanın art niyetli kişiler tarafından kullanıldığı, mevcut haliyle her an yıkılacak durumda olduğu, can ve mal emniyetini tehdit ettiğini tespit eden ekipler harekete geçti. Çevre sakinlerinin de şikayetlerine konu olan binanın yıkımı Rize Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi. Rize Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ”Atıl durumda olan bu yapının şehrimizin imar, estetik ve güvenlik açısından daha yaşanılabilir bir yer olması için gerekli güvenlik önlemleri alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 39.ve 40. Maddelerine istinaden metruk binanın yıkımı Rize Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından güvenli bir şekilde gerçekleştirilmiştir” denildi.