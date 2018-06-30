Rize'de Kuyumcular Sokağı, DOKA Projesi ile yenilenecek

Arzu ERBAŞ/RİZE () - DOĞU Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) Mali Destek Programı kapsamında Rize Tarihi Çarşısı Cephe İyileştirme Projesi destek almaya hak kazandı.

DOKA’nın başlattığı “Tarihi Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi” Mali Destek Programı kapsamında Rize Belediyesi’nin hazırladığı Rize Tarihi Çarşısı Cephe İyileştirme Projesi destek aldı. Rize Belediyesi, Kuyumcular Sokağı olarak bilinen Tarihi Rize Çarşısı’nda bulunan 70 binanın cephelerini 1 milyon 100 bin liralık bu projeyle iyileştirecek.

TURİZME KATKI SAĞLAMASI AMAÇLANIYOR

Rize Belediyesi tarafından daha önce altyapı ve zemini yapılan çarşıda, yıpranmış ve silueti bozulduğu tespit edilen 70 binanın cepheleri bu proje kapsamında yöresel mimariye uygun olarak yenilenecek. 18 ayda bitirilmesi planlanan projenin, sözleşme imza töreni sonrası ihalesinin yapılacağını açıklayan Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Tarihi Rize Çarşısı’nda bulunan binaların güzel bir görünüme kavuşması için DOKA ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje turizme katkı sağlayacak.Şehrimize estetik bir görüntü verecek proje kapsamında esnaflarımıza da çeşitli eğitimler verilecektir” dedi.

Proje kapsamında turistlerin uğrak yeri olan çarşı esnafı için halkla ilişkiler ve satış süreci eğitimleri verileceği açıklandı.