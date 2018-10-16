Rize'de kitap günleri düzenleniyor

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE'de Kitap Günleri fuarı açılıyor. 10 gün boyunca kitapseverlerle buluşacak fuarda onlarca yazar imza günü düzenleyecek, okuyucularıyla buluşacak.

Rize, uzun süredir hayalini kurduğu Kitap Fuarı'nın temellerini atıyor. 16-26 Ekim tarihleri arasında Rize Valiliği önündeki etkinlik alanında Rize Kitap Günleri düzenlenecek. Rize Valiliği tarafından; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rize Belediyesi, Çekmeköy Belediyesi, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Bayrampaşa Belediyesi'nin desteği ile düzenlenecek etkinliğin açılışı çarşamba günü gerçekleştirilecek. 10 gün boyunca kitapseverlerle buluşacak fuarda onlarca yazar imza günü düzenleyecek, okuyucularıyla buluşacak.

Etkinlik kapsamında şu yazarlar imza günü düzenleyecek ve konferans verecek;

"İsmet Acı, Yusuf Kaplan, Ahmet Selçuk İlkan, Prof. Dr. Sadık Albayrak, Vehbi Vakkasoğlu, Ayşe Kadıoğlu Yıldız, Adem İmdat Kesici, Kadir Yıldız, Yahya Kesici, Nesrin Hazer, Ahmet Şimşirgil, Prof.Dr. Ekrem Demirli, İshak Güven Güvelioğlu, Sinan Yağmur, Kemal Hamamcıoğlu, Dr. Öğrt. Üy. Hüseyin Saraç, Mukadder Karakaş, Bilal İşgören, Osman Azman, Erkan Karasoy, Caner Yaman, Şebnem Burcuoğlu, İlker Şevket Beyoğlu, Melek Paşali, Süleyman Kurt, Tolga Uluaydın, Ataol Behramoğlu, Murat Ümit Hiçyılmaz, Kerimcan Kamal, Yavuz Bahadiroğlu, Murat Tavlı, Bahar Feyzan, İsmail Saymaz, Köksal Aydın, Ayla Ağabegüm, Belkis İbrahimhakkıoğlu, Hukukçu Yılmaz Hüsrev, Mehmet Erdoğan, Bilal Sami Gökdemir, Yahya Türkeli, Nazmiye Balcı Çaylıoğlu, Oğuz Selim Yazıcı, İsmail Kasap, Kahraman Tazeoğlu, Ömer Erdoğan, Recep Koyuncu, Hasan Güleryüz, Nedim Şener, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hatice Kübra Tongar, Ali İhsan Kolcu, Orhan Naci Ak, Nihat Gökmen, Filiz Başaran, Hikmet Haberal, Mine Sota, Vacip Örger, Muhammet Çiftçi"