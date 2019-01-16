Rize'de kenevir iplikleri sandıklardan çıktı

Arzu ERBAŞ/KENDİRLİ,(Rize),()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı "Yeniden üreteceğiz” açıklamalarıyla gündeme gelen kenevir bitkisinden yapılan kendir iplikleri Rize merkeze bağlı Kendirli Beldesinde sandıklardan çıkarıldı. Salih Köseoğlu’nun annesinden torununa kalan kendir iplikleri ve bununla yapılan dokumalar adını o dönemlerde yoğun olarak yapılan kendir üretiminden alan Kendirli beldesinde hatıraları canlandırdı.

2016 yılından itibaren yetiştirilmesi kontrollü olarak serbest bırakılan 19 ilden biri olan Rize’de kenevir yetiştiriciliği yeniden konuşulmaya başlandı. Yasaklı olan sanayi keneviri bitkisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki hafta “Benim memleketim Rize’de kenevir vardı, kenevirden fanila, atlet dokurlardı teri emmesi için. O bize dost görünen düşmanlar ülkemden, Rizemden keneviri söküp aldılar. Biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Kenevire dayalı yapılması gereken bazı şeyler varsa ithal ürünlerle yapıyoruz. Bu alanda Gıda Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içine giriyor ve bu adımları atacağız, yeniden bunu üreteceğiz." açıklaması ile yeniden gündeme taşındı.

Kenevir üretiminin kontrollü serbest bırakıldığı Rize’de adını zamanında kenevir üretiminin yoğun olarak yapıldığı Kendirli beldesinde de heyecana sebep oldu. Kendirli'de sandıklarda saklanan kendir iplikleri ve dokumalar gün yüzüne çıkarıldı. Salih Köseoğlu’nun annesinin yaptığı ve torununa kalan neredeyse yarım asırlık kendir ipliği ve dokumaları inceleyen Kendirli Belediye Başkanı Alaettin Serdar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kenevir konusundaki açıklamalarının Beldeye önemli bir ivme kazandıracağını düşündüğünü söyledi.

Serdar "Son günlerde cumhurbaşkanımızın kenevir ile ilgili açıklamalarından yola çıkarak, 1950’li yıllara kadar beldemizde ekimi yapılan kenevir bitkisi yeniden konuşulmaya başlandı. Burada, miras kalan kendir ipliği ve bu iplikle yapılan dokumaları görüyoruz. Belki de yarım asırlık bu ürünler Salih Köseoğlu kardeşimizin rahmetli annesinden oğluna miras kalmış. Kendirli Beldemizin ismini bu üründen almış olmasının bir kanıtı bu değerli ürünler. İnşallah Cumhurbaşkanımızın bu konudaki açılımı Beldemize önemli bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Beldemize ve tüm ülkemize kenevir açılımının, üretiminin hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.