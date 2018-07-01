Rize'de kalem setlerini köy okulları için topladılar

Arzu ERBAŞ/RİZE() - RİZE'nin Çayeli Gençlik Merkezi üyeleri üniversite sınavında dağıtılan kalem setlerini köy okullarına dağıtmak için sınav çıkışında topladı.

“Tek Kullanımlık Sanma Çöpe Atmaya Kalkma” sloganı ile yola çıkan Çayeli Gençlik Merkezi üyeleri hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapıldığı sınav merkezleri önlerinde bekleyerek sınavdan çıkan öğrencilerin kalem setleri topladı. ÖSYM’nin masalara bıraktığı kurşun kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan setler, Genç Dönüşüm Projesi kapsamında toplanarak köy okullarına dağıtılması amaçlanıyor.

Rize Koordinatör Gençlik Merkezi ve Rize Gençlik Merkezi Müdürü Yasin Çakmakçı, Gençlik Merkezlerince, ÖSYM’nin yaptığı her sınav sonrası gerçekleştirilen uygulama ile belki de çöpe gidecek kalem setlerinin geri dönüşümünün sağlandığını belirterek, “Bu proje sayesinde Rize’de 10 bine yakın set stokladık. Topladığımız kalem setlerini Merkezim Her Yerde projesi kapsamında yıl içinde ziyaret ettiğimiz köy okullarına hediye diyoruz. Bu gönüllülük faaliyetlerine katılmak isteyen gençleri Rize ve Çayeli Gençlik Merkezlerine bekliyoruz “dedi.