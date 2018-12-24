Rize'de jandarmadan kaçakçılığa sıkı denetim

RİZE'de jandarma ekiplerince yapılan uygulama ve denetimlerde çok sayıda kaçak uyuşturucu hap, sigara, içki ile ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte son bir haftada yaptığı uygulama ve denetimlerde çok sayıda kaçak sigara, içki ile ruhsatsız silah ele geçirdi. Yol kontrolleri ve ev araması yapan ekipler, bin 560 paket kaçak sigara, 12 litre kaçak alkollü içki, bin 981 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 4 adet tabanca mermisini ele geçirdi. Denetimler kapsamında 1'i yabancı uyruklu 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden biri işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, 2'si de sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.