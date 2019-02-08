Rize'de halk oyunları yarışması yapıldı

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE’de Halk Oyunları İl Birinciliği Müsabakaları, renkli görüntülere sahne oldu. Farklı kategorilerdeki yarışmalarda dereceye giren ekipler, kenti grup yarışlarında temsil edecek.

2018-2019 sezonu Okul Spor Faaliyetleri Halk Oyunları yarışları Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda düzenlendi. Minikler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yapılan yarışlarda ekipler hünerlerini sergiledi. Yöresel ezgiler ve kıyafetlerle hazırlanan gösterilerini sunan ekipler jüriden puan almak için ter döktü. Yarışlar sonucunda Minikler Düzenlemeli Kategorisinde Vakıflar İlkokulu, Minikler Düzenlemesiz Kategorisinde Ardeşen Fatih İlkokulu, Yıldızlar Kategorisinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Gençler Kategorisinde Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi il birinciliğini elde etti. Renkli görüntülere sahne olan halk oyunları gösterisi, salonda yarışmayı izleyenlerden de tam not aldı.

Grup müsabakalarında Rize’yi temsil edecek Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekiplerinin antrenörü Murat Kopuz, aldıkları başarıyla büyük bir gurur ve mutluluk yaşadıklarını söyledi. Kopuz, "Yarışlara hazırladığım iki ekibin il birinciliği elde etmesi dolayısıyla çok mutluyum. Öğrencilerimi kutluyorum. Şimdi mart ayında Trabzon’da yapılacak grup yarışları için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Orada da Rize’yi en iyi şekilde temsil edip Türkiye finaline çıkmak için yarışacağız” dedi.