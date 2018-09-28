Rize'de Gürcü işçiye 5 milyon lira gidiyor

Filiz YILDIRIM/RİZE, () – RİZE Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Güven Aksoy, Gürcü işçilere yıllık 5 milyon TL ödeme yapıldığını belirterek “Rize’de işsizlik yok, iş beğenmeme sıkıntısı var. İşi olan da olmayan da çaylığa girmiyor.” dedi

Rize’nin en önemli geçim kaynağı olan çay ile ilgili açıklamalarda bulunan Rize Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği (RESOB) Başkanı Güven Aksoy, “Kendi çayımızı kendimiz toplamamız lazım. İşi olan da olamayan da çaylığa girmiyor. Biz rahatlığa alışmışız, Gürcülere toplatıyoruz. Aslında Rize’de işsizlik yok, iş beğenmeme sıkıntısı var. Gürcü müstahsile çay toplaması için yıllık yaklaşık 4 Milyon 700 bin civarında para ödüyoruz. Bu döviz dışarı akıyor. Bizim yerli işçilerimiz vardı; Fatsa’dan, Ünye’den, Samsun’dan, Trabzon’dan gelip de burada çay toplayan işçilerimiz vardı. Ben tahmin ediyorum, tekrar yerli işçiye döneceğiz.” dedi.

YILLIK 5 MİLYON TL GÜRCÜ İŞÇİLERE GİDİYOR

Başkan Aksoy, Rize’de yıllık 5 milyon TL gibi bir rakamın çay toplayan Gürcü işçilere gittiğini söyledi. Aksoy “Aslında Rize’de işsizlik yok, iş beğenmeme sıkıntısı var. Dolar artışı ile birlikte Türk lirasının dolar ve Gürcistan Larisi karşısında değer kaybetmesinden dolayı, eskiden 150 TL şartı koyan Gürcü işçiler şimdi 170-200 TL civarı bir ücret talep ediyor.” dedi.

İŞİ OLAN DA OLMAYAN DA ÇAYLIĞA GİRMİYOR

Gürcü işçilerin Türkiye’de aldığı ücretle Lari alamadıkları için çalışma ücretlerini arttırdığını belirten Başkan Aksoy “Kendi çayımızı kendimiz toplamamız lazım. İşi olanda olamayanda çaylığa girmiyor. Biz rahatlığa alışmışız, Gürcülere toplatıyoruz. Günlük 150-200 arası bir yevmiye alınıyor ve Rize’de birçok kişi bu çay toplama işini biliyor. Biz bunu biliyoruz ve çaylığa girmiyoruz, sonra Gürcülere kabahat buluyoruz.” ifadelerine yer verdi.

DÖVİZ DIŞARI AKIYOR

İnsanların zaman içerisinde yavaş yavaş kendi çaylarını toplamaya başlayacaklarını, tekrar bir dönüş yaşanacağını kaydeden Başkan Aksoy “Vatandaş toplatırsa zarar eder. Gürcü işçinin yemekle maliyeti 220 TL’yi falan bulur.” dedi. Gürcü işçilere yıllık ne kadar ücret ödendiğine dair daha önce bir araştırma yaptırdıklarını belirten Başkan Aksoy “Gürcü müstahsile çay toplaması için yıllık yaklaşık 4 Milyon 700 bin civarında para ödüyoruz. Bu döviz dışarı akıyor.” diye konuştu.