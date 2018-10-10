Rize'de 'Gençlik Fuarı' düzenlendi

Aytekin KALENDER/RİZE, () - Rize'de 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında 'Gençlik Fuarı' düzenlendi.

Rize Valiliğinin öncülüğü, İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonu ve diğer kamu kurum/kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve derneklerin destekleriyle gençlere ve ailelerine yönelik düzenlenen “Gençlik Fuarı” Ali Metin Kazancı Rize Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Gençlere ve ailelerine yönelik düzenlenen fuarda, gençlere eğitim, kültür, sanat, spor, sağlıklı yaşam aktiviteleri hakkında bilgilendirme yapılarak, farkındalık oluşturulması hedeflendi. Fuara katılan öğrenci ve aileleri alanda kurulan stantları ziyaret ederek ilde yapılan çalışmalar hakkında bilgi doyumu yaşadı. Ayrıca kemençe eşliğinde horon yaparak, eğlenceli zaman geçirmeleri sağlandı.

Etkinliğe Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediyesi Başkan Vekili Sultan Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İdris Altuntaş, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili Esra Alemdaroğlu, Memur-Sen Rize Şube Başkanı Resul Usta, Sağlık-Sen Rize Şube Başkanı İsmail Yılmaz, Yeşilay Rize Şube Başkanı Selim Kandemir, Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu, Rize Gençlik Merkezi Müdürü Yasin Çakmakçı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Op.Dr. Seçkin Karaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Türüt, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Gümüşler Başaran ile sağlık personelleri, kurum temsilcileri, öğrenci ve aileleri katıldı.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ruh Sağlığı Günü kapsamında yapılan etkinlikte kapsamında gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Ruh, can, fizik ve beden bir arada uyumlu yaşarlarsa mutluluk ve huzur oluşuyor. Arada çelişki yaşanırsa ruhsal problemler kaçınılmaz oluyor. Gençlerimiz sağlıklarının önemini kavramları ve ona sahip çıkmaları gerekiyor. Kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor. Herkesin sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesi için ruh sağlığına da dikkat etmeye davet ediyorum" dedi.

İl Merkezindeki ortaöğretim öğrencilerinin özellikle 15-17 yaş arası gençlerin ve ailelerinin ilgi gösterdiği fuarda, Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği unutulmaya yüz tutmuş eserleri gün yüzüne çıkararak, gençlerle tanışmasını ve sağlığında bir sanat olduğunu anlatılan bir dizi etkinlikler düzenlendi. Yeşilay Rize Şube Başkanlığı tarafından da öğrencilere Yeşilay'ın temel ilkeleri ve amaçları doğrultusunda broşür, dergi ve materyallar dağıtıldı. Ayrıca bağımlılığın boyutları ile ilgili paylaşımlar da yapıldı. Rize Gençlik Merkezi Müdürlüğünce ise, gençlere Gençlik ve Spor Müdürlüğünün imkanları anlatıldı. Gençlerin ilgi ve yeteneklerini geliştirilmesi için yapılan faaliyetler, etkinlikler, atölye çalışmalaryla sürdü. Ney, Ebru, Badminton gibi örnek etkinlikler de öğrencilerinin beğenisine sunuldu. Genç gönüllüler faaliyetlere katılan gençlere gençlik liderleri tarafından tanıtım yapıldı.

Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi(RİBEGEM) tarafından gençliğe yönelik sosyal, kültürel, sportif ve bilim teknolojisi alanında yapılan kurs, serbest çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Rize Genç Kızılay Şubesi de lise teşkilatlanmaları için gönüllü öğrencilerini bilgilendirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu tarafından ise sağlıklı gençler için özellikle gençlik döneminde görülen yeme bozukluklarına ve temelde var olan ruhsal kaynaklı sorunlara dikkat çekilerek, gençler ve aileleri bu yönde bilgilendirildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ise siber suçlar ile mücadele kapsamında bilgilendirme ve bilinçlendirici materyallardağıltıldı. Ayrıca Müdürlük olarak yürüttükleri proje kapsamında yapılan faaliyetler ilgili gençler ve aileleri bilgilendirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübüne öğrenci ve yetişkin kaydı yapılarak, bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ise madde kullanımı, sigaranın zararları, teknoloji bağımlılığı, ruhsal problemler, obezite ve sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca fuara katılan gençlere ve ailelerine akılcı ilaç kullanımı, 112 acil yardım hattının gereksiz aranmaması ve trafikte ambulansa yol verilmesi hakkında bilgilendirmeler yapılarak, ilgili materyallar dağıtıldı.