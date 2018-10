Rize'de eski başkan Bakırcı'ya dön çağrısı

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı, görevi devrettiği dönemden itibaren Rize'den ayrılmadı. Halkla iç içe olmayı sürdüren Bakırcı'yı Rizeliler yeniden belediye başkanı olarak görmek istiyor.

Rize'de vatandaşlarla bir araya gelen Bakırcı, şehirde esnafların ve vatandaşların belediye başkanlığına aday adayı olması için beklentilerini kendisine ilettiğini belirterek "Benim şu an itibariyle böyle bir talebim yok ama bu şehrin talebine de yok demeyiz. İki dönem belediye başkanlığı yaptım. Kamuoyu nezdinde adımın konuşulmasından da keyif alıyorum. AK Parti'den milletvekili olmak düşüncem vardı ancak bu gerçekleşmedi. Hemşerilerimizin talebine genel merkezimiz olumlu talep verirse durumu değerlendiririz. Şu an için bunları konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum. Belediye başkanı olmam yönünde taleplerin olduğunun farkındayım. Demek ki yaptıklarımızın doğruluğu zaman geçtikçe daha fazla ortaya çıkıyor" dedi.

'HAKKIMDA YAP SAT YAPIYOR DİYORLARDI AMA...'

Belediye başkanlığı dönemimde de eleştirdiği bir konu olduğunu hatırlatan Bakırcı, şöyle dedi:

"İnsanlar bir yerde belediye başkanlığı, milletvekilliği ve il başkanlığı görevini yapar, görevleri bitince o şehri terk ederlerdi. Bu eleştirileri yapan birisi olarak belediye başkanlığı görevi yaptığım bir yeri terk etmeyi kendime zül sayardım. Rize küçük ve dedikodusu bol olan bir şehir. Benim hakkımda da '80 tane 100 tane dairesi var' diye dedikodular yapıldı. Benim veya bir yakınımın almış olduğum herhangi bir bina varsa, bunu söyleyenler göstersin bana. Tapusunu bili sormuyorum, sadece göstersin. Şehirden gitseydim bu dedikodular belki daha fazla artacaktı. Hakkımda, "en çok yap-satı o yapıyor' diyorlardı. Belediye başkanlığımdan sonra ikinci inşaatıma başladım ve henüz bitmedi. Öyle üç, dört, beş tane inşaatım yok" dedi.

Bakırcı, "Burada herkesin yapamadığı iklimlendirme ve mekanik işini yapıyoruz. Bu işimizi neredeyse iki katı geliştirdik. Oğlumun yönettiği, benim de ortağı olduğum şirkette çalışan 15'in üzerinde makine mühendisi ve 150 tane çalışanımız var. Biz böyle bir şirketi kurmamış ve büyütmemiş olsaydık bu tip işleri İstanbul, Ankara, Kayseri gibi şehirlerden gelen firmalar yapacaktı. Belediye başkanlığı dönemimizde yaptıklarımız var yapamadıklarımız var. Rize'nin en önemli problemi bazı şehir eşrafının kendi menfaatlerini Rize menfaatlerinden üstün tutmalarıdır. Bu tarz insanların kafa yapılarını değiştirmedikten sonra bu şehirde kolay hizmet yapamazsın. Bana veya şimdiki belediye başkanına bir öneri ile gelen olmuyor. Sadece, 'Oğlumu işe al', 'Şu alanda bana biraz daha yoğunluk ver' gibi kendi çıkarları ile hareket edenler olunca belediyenin de iş yapma hevesi kırılıyor. Şehirde sivil toplum örgütlerini elinde bulunduranlar kendi kişisel menfaatleri doğrultusunda değil, şehrin umumi menfaatini düşünmeli. Bu zihniyet değişmedikçe hangi belediye başkanı gelirse gelsin iş yapamaz" diye konuştu.

ESKİ DOLGUYU HATIRLATTI

Bakırcı, dolgu alanından bin tane yer kaldırıldığını hatırlatarak "O günkü Ticaret Odası ve Esnaf Odası beni eleştirdi. Bu şehirde bin 300'ün üzerinde dış cephelere müdahale ettim. Belediye mülklerini belli makul fiyatlarla satmak istedim. Biz bunları şehrin menfaatleri doğrultusunda yapıyorduk. O zaman itiraz edenler kendi menfaatlerini düşünüyordu. İki karşılıklı köşe başında biri belediyenin birisi de şahsın olan dükkanda, şahıs dükkanı o zamanın parası ile 35 bin TL ile kendi yerini kiraya verirken, bizim yerimizin 8 veya 10 bin TL olmasını eleştiriyorlar. Şehrin belediyecilik anlamında gelişmemesinin en büyük etkenleri; bu tip kendini güç odağı olarak görenlerin bu şehre katma değer sağlayamamasıdır. Bazısı dışarıdan kazanıyor, yatırımını burada yapıyor. Bazısı burada kazanıp, burada yatırım yapıyor ama en çok ses burada kazanıp başka yerlere yatırım yapanlardan geliyor" dedi.

'RİZE'DE YAŞIYORUM'

Bakırcı, Ben 2004 yılında burada yaşayacağımı söyledim. Herkes belediye başkanlığının ardından gideceğimi söylüyordu. Bundan önce hep böyle olmuştu ama biz alışıla gelenlerden olmadık. Allah'a şükür hemşerilerimizin teveccühlerinden ve ilgisinden çok memnunun, bu durumdan keyif alıyorum. Her yaptığımız doğru diyemeyiz, yanlışlarımızda vardı. İyi ve kötü yaptığımız her şeyi bu şehir için yaptık. Sadece belediye binasında değil, şehrin her yerinde vardık" dedi.

'BELEDİYEYE GİTTİM AMA....'

Rize Belediyesini bu dönemde ziyaret ettiniz mi sorusuna Bakırcı, “Belediye seçimlerinden sonra atanan başkan yardımcılarını tebrik ettim ve sayın başkanında bir çayını içip ayrıldım. Tekraren bir başkan yardımcısını tebrik ve bir konuyu konuşmak üzere belediyeye gitme isteğim oldu. Başkan beyden de randevu talep ettim ve görüşeceğim başkan yardımcısı üzerinden randevu verildi. Saatinde gittim başkan yardımcısıyla görüştüm yarım saat bekledim, başkan bey gelmedi. Özel kaleme sordurttum henüz gelmedi ne zaman geleceğini bilmiyorum cevabını aldıktan sonra belediyeden ayrıldım. Bir daha da işim düşmedi ve gitmedim sayın başkanda arayıp geciktim. Ne işin vardı gibi bir dönüşte olmadı" cevabını verdi.