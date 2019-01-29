Rize'de engelli yüzücüler madalyalarla döndü

Arzu ERBAŞ/RİZE() - RİZELİ bedensel engelli yüzücüler Aksaray’da düzenlenen Yüzme Şampiyonası'nda, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla döndü.

Aksaray’da düzenlenen 40 kulüpten 169 sporcunun yarıştığı Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonasına Rize’den 6 sporcu katıldı. Heyecanlı ve çekişmeli geçen şampiyonada, Rizeli engelli yüzücüler 2 gümüş, 3 bronz madalya alarak kente döndü. Antrenörleri Şeyda Benli ile birlikte Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik’i makamında ziyaret eden sporcular başarılarını paylaştılar.

Son yıllarda sporda Rize adına alınan başarıların bir tesadüf olmadığını söyleyen Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik “Ülkemizde engelli sporcularımız bir çok branşta faaliyet göstermekte, ilimizde de engelli bireylerimizin spor tesislerimizin yararlandırılması için bir çok imkanı onlara sunmaktayız. İlimizde engelli kardeşlerimizin faaliyet gösterdiği branşlardan biri de yüzme, birçok kardeşimiz fahri antrenörümüz Şeyda Benli nezaretinde çalışmalarına yüzme havuzlarımızda devam ediyorlar. Engelli sporcularımız 1 yıl boyunca hazırlandıkları Türkiye şampiyonasında ilimizi en iyi şekilde temsil ettiler kendilerini ve antrenörümüzü kutluyorum” dedi.

Önümüzdeki yıl yapılacak şampiyonada daha çok madalya sözü veren engelli sporcular kendilerine destek veren il protokolüne teşekkür etti.