Rize'de 'Eğitimde İş Birliği' protokolü imzalandı

Arzu ERBAŞ/RİZE,()-RİZE'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 'Eğitimde İş Birliği' protokolü imzalandı. Protokolle, kentteki fen liseleri, sosyal bilimler lisesi, proje imam hatip liseleri ve proje meslek lisesindeki eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

'Eğitimde İş Birliği' Protokolü imza törenine RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Üniversite Genel Sekreteri Adnan Er, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Küçük, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, üniversite olarak ildeki tüm kurumlara faaliyet alanlarına göre destek verdiklerini belirttti. Karaman, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzle eğitim kalitesinin daha da artırılması adına bir araya geldik. Nitelikli üniversite hedefine ulaşabilmenin şartlarından biri de nitelikli öğrenciye sahip olmaktır. Dolayısıyla da ilkokul, ortaokul ve lisedeki eğitimin kalitesi ne kadar artarsa, Üniversitemiz bünyesindeki fakülte ve yüksekokullara ne kadar çağın gerektirdiği bilgi birikimi ile donanımlı öğrenciler gelirse, üniversite olarak bizler o oranda nitelikli bir eğitim yaparız ve nitelikli mezunlar veririz. Protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Rize’de eğitimi üst seviyelere çıkarma hedefi ile çalıştıklarını aktaran Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da, "Bu hedefle gerçekleştirilen her türlü faaliyeti 2023 Eğitim Vizyonunun bir parçası olarak görüyoruz. Vizyonda da ifade edildiği üzere yerel imkânların kullanılmasında en önemli katkıyı üniversitemizden alacağız. İş birliği protokolü, akademik destek almak adına sadece yasal bir metin olarak kalmayıp bundan sonra yapacağımız birçok çalışmanın ve alacağımız desteğin de ilk aşamasıdır" diye konuştu.