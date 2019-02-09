Rize'de 'Bilgi Evi'nde sertifika töreni

Arzu ERBAŞ/RİZE() - RİZE'de Bilgi Evi Eğitim Merkezi’nde açılan bilgisayar işletmenliği kursunun sertifika töreni gerçekleştirildi.

Rize Belediyesi ve Rize Halk Eğitim Müdürlüğü’nün, Tophane Mahallesi Bilgi Evi Eğitim Merkezi’nde 4’üncüsünü açtığı bilgisayar işletmenliği kursu sona erdi. Düzenlenen sertifika törenine Vali Yardımcıları Ahmet Dalkıran ve Abdullah Şen ile Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Halk Eğitim Müdürü İhsan Çalık ve davetliler katıldı. Törende eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 11 kursiyere belgeleri verildi.

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, "Valiliğimiz ve diğer paydaşlarımızla işbirliği içerisinde belediyemizin koordinatörlüğünde yaşanabilir bir atmosferde güzel çalışmalarımızı görmekteyiz. Hem halkımıza hem de öğrencilerimize yönelik kurslarımız Bilgi Evi merkezimizde devam edecektir. Bütün mahallelerimizin fiziki altyapı çalışmalarını iyileştirmenin gayreti içerisindeyiz. İnsan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla güzel hizmetlere imza attık. Bundan sonraki süreçte de bu merkezlerin korunması, geliştirilmesi en önemlisi de çoğaltılmasını temenni ediyoruz. Kursiyerlerimizi tebrik ediyor başarılar diliyorum” dedi.

Kursu başarıyla tamamlayan 11kursiyer, sertifikalarını Vali Yardımcıları, Belediye Başkanı ve davetlilerin elinden aldı.