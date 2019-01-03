Rize'de bakkal esnafı poşet ücretinden dertli

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Galip Koç, poşetlerden ücret alınması ile küçük esnafı zor durumda kaldığını belirtti.



Konuyla ilgili bir açıklamalarda bulunan Rize Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Galip Koç, bu uygulamanın özellikle küçük esnafı zor durumda bırakacağını belirterek, "Bizler müşterilerimizle hatır alışverişi gerçekleştiriyoruz. Onlardan poşet ücreti talep etmek bakkalları zor duruma düşürüyor. Market poşetlerinin ücretlendirilmesi zincir mağazaların yararına olduğu gibi küçük esnafın ve bakkal amcalarımızın zararına çünkü bizler müşterilerimizle hatır alışverişi gerçekleştiriyoruz. Onlardan poşet ücreti talep etmek bakkalları zor duruma düşürüyor." diye konuştu.

Plastik poşetlerden ücret alınması yerine geri dönüşüme kazandırılması ve bunu yapan kişilere ücret verilmesi gerektiğini söyleyen Koç, "Sanki bu sayede poşetlerin doğada kaybolduğu gibi bir algı oluşuyor. Ücret ödenip alınan poşetler doğada kayıp mı oluyor? Bunun yanında plastik pet şişeler ve diğer gıda maddelerindeki plastiklerinde doğaya zararı var. Yönetim kurulumuz ile beraber bakkallarımızı ziyaret ettik, yeni düzenleme konusunda uyarılarda bulunduk. 15 mikron kalınlığında olan ve üzerinde barkod numarası olan poşetlerden ücret almaları gerektiğini eğer ücretsiz vermeleri durumunda işletmelerinin her metrekaresi için 10 TL gibi bir cezaya maruz kalacaklarını bildirdik. Müşterilerimizle de dertleşme imkanımız oldu. Ortak görüşün; bu tür doğada kaybolması zor olan plastik şişe, poşet ve ambalajların geri dönüşüme dönüştürülmesi olduğunu gördük. Bu plastik poşetleri insanlar etrafa saçmıyor, birden fazla kullanıyordu. En sonda çöp poşeti olarak kullanıyorlardı. Bu alışkanlıklardan kurtulmak şimdilik pek kolay değil gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.