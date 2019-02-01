Rize'de asayiş uygulaması: 609 kişi yakalandı

RİZE'de polis ekiplerince düzenlenlenen 1 aylık asayiş uygulamalarında, haklarında çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 609 kişi yakalandı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü’nün Ocak ayı içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve bazı denetimlerde, haklarında çeşitli suçlardan adli makamlarca 'yakalama emri' tanzim edilen 609 kişi yakalandı. Yakalanalar arasından 51 kişi sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Rize Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, yakalanan bahse konu kişilerin yanı sıra, aramalarda 15 tabanca, 749 fişek, 3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 8 bıçak, 266,75 gram esrar maddesi, 1,70 gram metamfetamin maddesi, 295 extacy hap, bin 973 paket kaçak sigara, 281 şişe kaçak içki, 48 kilogram kaçak tütün, 1 adet sahte kimlik, 2 adet 100 liralık sahte banknot ve 53 sığınmacı belgesi de ele geçirildiği belirtildi.