Rize'de ağır tonajlı araçlara şehre giriş sınırlaması

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karara göre şehir merkezini kullanmak zorunda bulunan otobüs, kamyon, çekici, vinç, iş makineleri ile daha büyük kapasiteye sahip taşıtların il merkezine ilişkin giriş saatlerine kısıtlama geldi.



İl Trafik Komisyonunun 2018/2 sayılı il trafik kanununun 3. maddesi kararına göre; şehir merkezinde trafik yoğunluğunun azaltılması ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla, otobüs, kamyon, çekici, vinç ve iş makineleri ile daha büyük kapasiteye sahip taşıtların şehir merkezine 11.00 ile 19.30 saatleri arasında girişleri yasaklandı.

Karara göre ağır tonajlı araçlardan azami yüklü ağırlığı 7.5 tondan aşağısının 11.00 ile 19.30 saatleri arası şehir merkezine girişinin yasaklanmasına, azami yüklü ağırlığı 7.5 ton üstünün şehir merkezine girişinin özel izne tabi kılınmasına karar verildi. Bu kapsamda pazar caddesi, otogar kavşağı, eski tandır kavşağı, Dalyan kavşağı ve Cumhuriyet meydanına çıkan tüm yollarda yasağın uygulanacağı belirtildi.