Rize'de 56'ıncı park hizmete açıldı

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE Belediyesi’nin Reşadiye Mahallesine kazandırdığı çocuk oyun parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Rize Belediyesi’nin elli altıncı parkı olan “Tanyel Parkı” Reşadiye Mahallesi Terminal yanında halkın hizmetine sunuldu. Sosyal yaşam alanı içerisinde, bayanlar lokali, mini basket sahası, çocuklar için tırmanma duvarı, Keloğlan evi, Keloğlan, Nasrettin Hoca, Karagöz-Hacivat figürleri, mantar oturma alanları, salıncak, çocukların ilgisini çekecek duvar boyama, tırtıl bank, kamelyalar yer alıyor.

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap kentin farklı mahallelerinde daha önce çocuk parkı, yeşil alan ve çevre düzenleme gibi birçok çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak “Rize’mizin farklı mahallelerinde 30 civarında park yaptık ve yirminin üzerinde parkı da onardık. Bugün burada da elli altıncı parkımızı açıyoruz. Bu daracık alanda bizler çocuklarımıza, gençlerimize ve hanımlarımıza hitaben yeni bir konseptle yeni bir park oluşturduk. Rize Belediyesi Tanyel Parkı aslında küçücük alanda yaptığımız çalışmalar Rize’mize hizmet noktasında ne şartlarda işler yapıldığını gösterme açısından bir örnek teşkil etmektedir” dedi.