Rize'de 2 öğrenciye evde karne verildi

Arzu ERBAŞ/RİZE() - RİZE’de sağlık nedenlerinden dolayı okula gidemeyen ve evde eğitimlerine devam eden öğrencilere karneleri evlerinde verildi. Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak öğrencileri evde ziyaret ederek karneleri ile birlikte hediyeler verdi.

Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak evde eğitim gören öğrencilerin karnelerini kendisi teslim etti. Yaklaşık iki yıldır lösemi ile mücadele eden İstiklal İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Yağmur Küçükaydın’ın evine giden Milli Eğitim Müdürü aile ile sohbet etti. Haftanın belli günleri tedavi gördüğünden dolayı evde eğitimini öğretmeni Fatma Hüseyinoğlu ile sürdüren Yağmur, ilk dönem okuma yazmayı da öğrenerek başarılı bir yarı dönem tamamladı. Karnesini, İl Milli Eğitim Müdüründen alan Yağmur Küçükaydın çok mutlu oldu.

Milli Eğitim Müdürü Koçak daha sonra yine yürüme engelinden dolayı okula devam edemeyip evde eğitim alan Kurtuluş İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinden Ahmet Eren Köse’yi evinde ziyaret etti. Haftanın her günü öğretmeni Göknur Şatır’dan evde eğitimini alan Ahmet Eren Köse’ye karnesini veren Koçak karnesini hediye ile ödüllendirdi.