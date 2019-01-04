Rize Belediyesi’nden ağaçlara kuş yuvası

Arzu ERBAŞ/RİZE() - RİZE'de beldiye ekipleri, kentte etkili olan soğuk havalarla beraber yuvasız kuşlar için harekete geçti, ağaçlara kuş yuvaları monte etti.

Rize Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Sahil Parkı’nda ağaçların yüksek tepelerine kuş yuvaları asıldı. Havaların soğuması ile korunacak yer arayan kuşlara yardımcı olmak için ekipler ağaçların yüksek yerlerine rengarenk kuş yuvaları yerleştirdi. Özellikle kış mevsiminde kuşların korunması için özel tasarımla hazırlanan yuvalarla, doğal yaşamı koruyup çevreye de sahip çıkıldı.