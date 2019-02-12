Rize Belediyesi'nden Ribelsan çalışanlarına zam

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE Belediyesi, Hizmet-iş Sendikası ile yaptığı Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolüyle, belediye bünyesindeki Ribelsan Limited Şirketi Müdürlüğü’nde çalışan sendika üyelerinin günlük ücretlerine yüzde 10,70 oranında zam yaptı.

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap ile Hizmet-İş Sendikası Rize Şubesi Başkanı Mehmet Alaca arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü ile RİBELSAN’da çalışan sendika üyelerinin maaşlarında artış sağlandı. Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolüyle günlük ücretlere yüzde 10.70 , günlük yemek yardımına da 4 TL zam yapıldı. Rize Belediyesi'nde gerçekleşen imza töreninde detaylar ile ilgili bilgi veren Rize Şubesi Başkanı Mehmet Alaca şlunları söyledi:

"Hizmet-iş Sendikamız ile RİBELSAN Limited Şirketi Müdürlüğü arasında Toplu iş sözleşmesi Ek Protokolü’nü imzaladık. İmzalanan ek protokolle üyelerimizin günlük ücretlerine yüzde 10,70 oranında artış sağlandı. Günlük yemek yardımına 4 TL zam yapıldı. Lisans ve ön lisans mezunu üye işçilerimizin sorumluluk zamlarında artışlar sağlandı. Dış birim sorumluluk zamlarında eklemeler yapıldı. Üyelerimizin yıllık ücretli izinleri 5 yıla kadar 22 gün, 10 yıla kadar 26 gün, 15 yıldan sonra 30 gün şeklinde ve Cumartesi’de izinden düşülmeyecek şekilde düzenlendi. Hayırlı uğurlu olsun”