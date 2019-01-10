Rize Belediyesi karla mücadele çalışmalarına başladı

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışına neden oldu. Rize Belediyesi merkeze bağlı mahallelerde etkisini gösteren kar yağışına karşın çalışma başlattı

Bölgede, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Rize'de Dağbaşı olarak bilinen mevkide de etkisini göstermeye başladı. Rize Belediyesi, karla mücadele ekipleri çalışma başlatarak kar küreme aracıyla yollardaki az miktardaki karı temizledi. Kar yağışının yoğunlaşması durumunda belirlenen noktalara müdahale etmek üzere Rize Belediyesi Makine Parkında ds iş makinelerinin hazır bekletildi, olası buzlanmalara karşı önlem alındı. Ekipler ayrıca, özel donanımlı araçlarla da, muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için belirli aralıklarda yollarda tuzlama yaptı.