Rize Barosu’ndan Feyzioğlu’na destek

Arzu ERBAŞ/RİZE() - TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun önceki hafta Rize’de siyasi parti il başkanlıklarına yaptığı ziyarete yönelik tepkilere Rize Barosu’ndan cevap geldi. Rize Baro Başkanı Av. Ümit Peçe "Son derece faydalı ve önemli ziyaretlerin bazı gruplarca çarpıtılarak polemik konusu yapılması, ‘fırsat bu fırsattır’ anlayışıyla Türkiye Barolar Birliği’ni ve Başkanımızı yıpratma girişimlerine konu edilmesi yakışıksızdır” dedi.

Rize Baro Başkanı Av. Ümit Peçe yaptığı açıklamada Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun önceki hafta Rize’de siyasi parti il başkanlıklarına yaptığı ziyarete yönelik tepkilere cevap verdi. Av. Peçe, "Siyasi parti ziyaretlerimizde; parti yöneticilerinden talebimiz, seçimlere giden Türkiye’de hepimizin, özellikle avukatların karşı karşıya olduğu toplumsal şiddetin körüklenmemesi ve toplumun kutuplaşmasının önlenmesi için karşılıklı diyalog kapılarının her zaman açık tutulması olmuştur. Bu ziyaretlerde hiçbir siyasi parti söylemi söz konusu edilmemiştir. Tam aksine; terör örgütlerinin Türkiye’yi bölme, parçalama, halkımızı birbirine düşürme çabaları karşısında hangi siyasi düşünceden olursak olalım birbirimizle iletişim içinde olmamızın milli birlik ve beraberlik açısından önemine de dikkat çekilmiştir” dedi.

Baro Başkanı Av. Peçe, son derece faydalı ve önemli ziyaretlerin bazı gruplarca çarpıtılarak polemik konusu yapıldığını vurgulayarak “Bu ziyaretlerin ‘fırsat bu fırsattır’ anlayışıyla Türkiye Barolar Birliği’ni ve Başkanımızı yıpratma girişimlerine konu edilmesi yakışıksızdır. Yargı reformunun mesleğimizi doğrudan ilgilendiren konularında, önemli ilerlemelerin arifesinde bulunduğumuz şu günlerde söz konusu yıpratma girişimleri sadece toplumsal barışı zedelemekle kalmayacak, biz avukatların yıllardır mücadelesini yürüttüğümüz sorunlarımızın çözümüne de zarar verebilecektir. Tüm meslektaşlarımızı bu grupların girişimlerine karşı sağduyulu davranmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.