Rize Barosu'na Peçe aday oldu

Aytekin KALENDER/RİZE, () - Rize`de, 6 Ekim 2018'de yapılacak Rize Barosu seçimleri için Avukat Ümit Peçe adaylığını açıkladı.



Avukat Ümit Peçe, Rize Barosunun sorunlarını yakından bildiğini bununla ilgili de yol haritalarının hazır olduğunu vurguladı. Peçe: "Baromuzun tüm sorunları ile ilgili detaylı çalışmalar ve yol haritaları hazırdır ve bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde tüm kurullardaki aday arkadaşlarımızla birlikte açıklama yapılacaktır. Meslektaşlarımızın sorunlarına odaklanmış, direnci fazla, çözüm odaklı, saygınlık içinde, eğilmeyen bükülmeyen bir baro gereklidir ve ben bunun için adayım." dedi.

15 Ekim 2016'da yapılan seçimleri 4 oyla kaybeden Peçe, seçimlerin ilimize, ülkemize tüm meslektaşlarına hayırlı olmasını diledi.