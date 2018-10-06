Rize Baro Başkanlığına Ümit Peçe seçildi

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE Barosu Genel Kurulu'nda başkanlığa Avukat Ümit Peçe seçildi.



Rize Barosu Adli Yardım Sosyal tesislerinde iki adayın yarıştığı seçimler sonucu Avukat Ümit Peçe kullanılan 131 geçerli oyun 70'ini alarak yeni baro başkanı oldu. Mevcut başkan Avukat Mehmet Çırakoğlu’na ise 61 oyda kaldı.

Rize Baro Başkanı seçilen Avukat Ümit Peçe, Rize Barosu'nun tüm sorunları için yol haritalarının hazır olduğunu belirterek, “Tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Rize Barosu seçimi ilimize hayırlı olsun” dedi.



