Rize- Artvin Havalimanı'nın isim hakkı için girişim

Adem GÜNGÖR /ARTVİN () RİZE'nin Pazar ilçesi Yeşilköy mevkiinde, deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı'nda, çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Rize- Artvin Havalimanı’nın isim hakkından doğan bazı haklarını talep edeceklerini açıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı çalışmalar sürüyor. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Rize- Artvin Havalimanı’nın isim hakkından doğan bazı haklarını talep edeceklerini açıladı. Kurt, "Devlet yatırımları ilimizin gelişimi için önemli, Sayın Cumhurbaşkanı Artvinlinin 50 yıllık hayali olan Cankurtaran tünelini açtı. Buna bağlı olarak da hava alanı projesi var, yapımı devam ediyor. Adından da belli olduğu üzere Rize- Artvin havalimanı olduğu için bizde isim hakkından doğan bazı hakları tescil etmelerini isteyeceğiz. Örneğin ulaşım açısından bölgemize gelen yolcuların taşınması gibi. Yada Havalimanında bulunan fiziki yapılaşma faaliyetlerin gerçekleşeceği iş yerleri için. Bunun yanı sıra istihdam açısından, bizim arkadaşlarımızda orada çalışma şansı bulabilmeleri için talepte bulunacağız. Bu sayede Rize- Artvin Havalimanın isim hakkını almış oluruz” dedi.