Ritmik jimnastik milli takımı Mersin’de kampa girdi

MERSİN, () – MERSİN’e gelen Ritmik Jimnastik Büyükler Grup Milli Takımı 2019 Moskow R.G Grand Prix yarışmaları için kampa girerek, hazırlıklarına başladı.

Türkiye Jimnastik Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve 'Ritmik Jimnastik Büyükler Grup Milli Takımı' hazırlık kampı 14 Şubat tarihine kadar sürecek. Kamp sorumluları Ayla Çifçi, Aybanu Uğur, Ritmik Jimnastik Milli takımlar Genel Koordinatörü Ülker Bağışlayan, Baş Antrenör Kamelia Dunavska, yardımcı Antrenör Beril Berker ve 7 sporcu ile Rusya’nın ev sahipliğinde yapılacak olan Moskow Grand Prix yarışmalarına Mersin Olimpik Jimnastik Salonu’nda günde çift idmanla hazırlanıyor.

Türkiye Jimnastik Federasyonu il temsilcisi aynı zamanda Ritmik Jimnastik Milli Takımı kamp sorumlusu Ayla Çifçi, Mersin kampının milli takıma olumlu yansıyacağını belirterek, "Mersin Olimpik Jimnastik Salonunda milli takımımız çok iyi bir çalışma ortamında hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ritmik Jimnastik Büyükler Milli takımız Mersin kampının ardından yapılacak olan 2019 Moskow R.G Grand Prix yarışmalarında top, çember ve labut aletlerinde iyi dereceler elde ederek 2020 Yılında yapılacak olan Olimpiyatlara katılmayı hedefliyor. Milli takım kampının her yönden başarılı geçmesi için her konuda bizlerden desteğini esirgemeyen Mersin Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Oğuz Kaymaz’a teşekkür ediyoruz" dedi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Oğuz Kaymaz ise, "14 Şubat tarihine kadar ilimizde ağırladığımız Ritmik Jimnastik Büyükler Grup Milli Takımımıza, hazırlıklarını sürdürdükleri 2019 Moskow R.G Grand Prix yarışmalarında bayrağımızı dalgalandıracaklarına inanıyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

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