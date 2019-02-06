Reyhanlı’da Yaya Öncelikli Trafik Yılı etkinliği

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 2019 yılı Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın sloganıyla Yaya Öncelikli Trafik yılı kapsamında etkinlik düzenlendi.Trafikte yaya bilincinin oluşturulabilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Örten, İlçe Jandarma Komutanı Abbas Çelik, kamu kurum ve kuruluşları, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Yıl boyunca devam edecek kampanya faaliyetlerinde ‘Yaya Öncelikli Trafik’ algısının oluşturulmasına yönelik etkinlik kapsamında yaya ve okul geçitlerinde, yayaların ve öğrencilerin geçiş önceliğinin vurgulanması, yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesini sağlamak amacıyla yaya yolundan karşı yöne geçerek farkındalık oluşturuldu. Bu arada yaya ve okul geçitlerinde görev alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücülere broşür dağıttı. Ülke genelinde yapılan etkinlikle ilgili bilgi veren Kaymakam Çobanoğlu, Yaya Öncelikli Trafik uygulaması başladı. Vatandaşlarımızdan bu konuda beklentimiz duyarlı olmaları ve yayalara öncelik vermeleridir. Tüm ülkede olduğu gibi ilçemizde de yıl boyunca bu uygulamaya devam edilecek. Bizler hem sürücüyüz aynı zamanda her birimiz birer yayayız, bu manada çocuklarımızın ve vatandaşların güvenliği için yaya öncelikli trafik uygulamasına önem verilmeli” dedi.

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