Reyhanlı’da vatandaşla buluşma toplantısı

HATAY’ın Reyhanlı İlçe Kaymakamı Fatih Çobanoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, asayiş ve güvenlik tedbirleri ile eğitimde gelinen nokta üzerinde duruldu ve sorunların çözümü için gerekli çalışmanın devam edeceği belirtildi.

Her ay yapılan vatandaşla buluşma toplantısı öğretmenevinde gerçekleşti. Toplantıya Belediye Başkan Vekili Mehmet Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Örten, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abbas Çelik, kurum amirleri, ilçe Koordinatörü, Hatay Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Dairesi Başkanı, HATSU Yetkilileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, mahalle muhtarları katıldı. Vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına ilçe genelinde alınan asayiş ve güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler, ilçe bazında eğitimde gelinen nokta ve hususlar, eğitim öğretimle ilgili sorunların tespiti ve çözüm önerileri ile şehit aileleriyle ilgili yapılan çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, muhtarların ve vatandaşların sorunları ile talepleri dile getirildi. Kaymakam Çobanoğlu, sorunların çözümü noktasında ilgili tüm kurumların gereken hassasiyeti gösterdiğini ve koordineli bir şekilde çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Yapılan aylık toplantıların, bilgi alışverişi oluşması ve istişarelerle ilçenin problemlerinin daha çabuk çözümlenmesinde etkili olacağını sözlerine ekleyen Çobanoğlu, toplantıların birlik beraberliğin sağlanması bakımından önemli olduğunu kaydetti.,

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