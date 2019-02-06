Reyhanlı’da polislerden kan bağışı

HATAY’ın Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kızılay Kan Merkezi’ne ait TIR’da kan bağışında bulundu.

Kan vererek hayat kurtarmak amacıyla kan vermek üzere 50 polis memuru, belediye binası önünde konuşlu bulunan Kızılay Kan Merkezi’ne ait TIR’a geldi. Burada kayıt işlemini yapan polisler daha sonra da TIR’da kan bağışında bulundular.

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