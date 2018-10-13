Reyhanlı’da, konut inşaatı en hızlı sektör oldu   

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Türk ve Suriyelilerin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla son 6 yılda yaklaşık 10 bin konut inşa edildi.

Suriye’de iç savaşın başlamasından sonra Türkiye’ye özellikle Hatay’ın Reyhanlı ilçesine yapılan göç nedeniyle artan nüfusa paralel olarak konut ihtiyacı da arttı. Dönem içerisinde 40’a yakın müteahhit apartman tipi inşaata başladı. 2012’den buyana Reyhanlı’da yaklaşık 10 bin konut yapıldı. İç savaştan önceki dönemde fiyatı 70-80 bin lira olan konutların bir yıl öncesine kadar 100-120 bin liraya alıcı bulduğunu, ancak son bir yılda fiyatların konutların metrekaresine göre 150-220 bin liraya yükseldiğini bildirdildi.

Reyhanlı’nın 95 bin 100 olan nüfusuna karşılık yaklaşık 100 bin Suriyeli yaşıyor.

FOTOĞRAFLI