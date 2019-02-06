Reyhanlı’da DOĞAKA’dan bilgilendirme toplantısı

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından düzenlenen toplantıda, katılımcılara 2019 yılı çalışmalarına ait bilgi verildi.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Arslan, kurum amirleri, STK temsilcileri, meslek liseleri müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda, DOĞAKA yetkilileri tarafından katılımcılara, 2019 yılı İmalat Sanayisine Yönelik Meslek Eğitimin Geliştirilmesi, 2019 yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması (Ekonomik Kalkınma), 2019 yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması (Sosyal Kalkınma) ve 2019 yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programları hakkında sunum yapılarak bilgilendirildi. Daha sonra katılımcılardan gelen çeşitli sorular cevaplandırıldı.

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