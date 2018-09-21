Reyhanlı’da Ahilik Haftası kutlandı

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi’nde Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı.Halk Eğitim Merkezi Cemil Meriç Konferans salonunda düzenlenen törene Kaymakam Fatih Çobanoğlu, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Belediye Başkanı Mehmet Çüter, İlçe Jandarma komutanı Abbas Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Örten, HESOB Başkanı Kadir Teksöz, HESOB yetilileri, STK temsilcileri, kurum amirleri, vatandaşlar AHİ Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Ahiliğin Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan halkın, sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren ve çalışma yaşamını, iyi insan meziyetleri üzerine kuran esnaf örgütü olduğunu söyledi. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahiliğin iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel davranışların birleştiği sosyo-ekonomik bir düzen olduğunu ifade eden Kaymakam Çobanoğlu, bu tür geleneksel durumların yaşatılması gerektiğini ifade etti. Katılımcılar arasında bulunan AHİ Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine seslenen Çobanoğlu, "Siz meslek öğreniyorsunuz, ileride iyi bir zanaatkar iyi bir esnaf olacaksınız, o elinizin emeği, esas hak ettiği değeri ahlakla bütünleştiği zaman gösterir. Ahilik kültür ve değerlerinin yeniden hatırlanarak tazelenmesine vesile olmasını temenni ediyor, geleceğin ahileri mesleki ve teknik eğitim gören gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Çobanoğlu ve beraberindekiler ilçedeki esnafları ziyaret ederek karanfil hediye etti.

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