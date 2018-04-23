Reyhanlı’da 23 Nisan etkinliği

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde de kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Ali Arslan’ın Atatürk Meydanı’nda, Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Arslan’ın yaptığı törende öğrenciler şiirler okudu. Öğrencilerin hazırladıkları folklor gösterilerinin sunulmasından sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle okullarda düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girerek ödül almayı hak eden öğrencilerin ve okulların isimleri okundu.

Törene Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Mehmet Göker, Cumhuriyet Bassavcısı Hasan Uçak, Emniyet Müdürü Nadir Örten, siyasi parti temsilcileri, STK başkan ve üyeleri, vatandaşlar katıldı.

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