Reyhanlı Belediyesporda hedef Bal ligi 

REYHANLI Belediyespor, mücadele ettiği Hatay süper amatörde ligi lider olarak tamamlayarak Play Off'a yükseldi. Kulüp başkanı Berkan Abseyi hedeflerinin bal ligine çıkmak olduğunu söyledi.Hatay Süper Amatör liginde liderliğe yükselen Reyhanlı Belediyespor, 6 Mart'ta başlayacak Play Off maçlarına hazırlanıyor. Kulüp başkanı Abseyi, zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, Play Off’ta da başarılı olacaklarını ve bal ligini hedeflediklerini kaydetti. Abseyi, "Antrenör Ali Tunç Bayır yönetiminde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ekibimize yeni transfer ettiğimiz iki futbolcu ile hedefimiz 6 Mart'ta oynayacağımız Play Off’ta da başarılı olup, Bal ligine çıkmaktır. Taraftarlarımızın da desteği ile Reyhanlı Belediyespor olarak layık olduğumuz yere çıkacağız" dedi.

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