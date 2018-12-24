'Retro Otomobil Festivali' düzenlenecek

ANTALYA, () - DOKUMAPARK'ta düzenlenen Tuning Buluşmaları'na katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan

Tütüncü, 'Retro Otomobil Festivali' düzenleyeceklerini söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, DokumaPark'ta düzenlenen Tuning Buluşmaları'na katıldı. Klasik, nostaljik, modifiye edilmiş ve hız tutkunlarına göre tasarlanmış yüzlerce aracın bir araya getirildiği festival alanını gezen Başkan Tütüncü, araçları tek tek inceleyerek hakkında bilgi aldı.

İnsanların hobilerinin etrafında hayatlarını daha da renklendirebilmesinin önemli olduğunu belirten Tütüncü, aslında bu sayede yaşadığımız şehrin de renklendiğini söyledi. Otomobilciliğin farklı bir tutku olduğunu belirten Tütüncü, “Bunlarla birlikte tuning buluşmaları önemli. Sizlere böyle bir ortam meydana getirmekten, hep birlikte olmaktan mutluluk duyduk. Antalya'nın çevre illerinden ve ilçelerinde gelen ziyaretçilerimize ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

FESTİVAL HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI

Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş otomobil buluşmasının festivale dönüşmüş halini DokumaPark'ta düzenleyeceklerini kaydeden Hakan Tütüncü, bu konuda şimdiden girişimlere başladıklarını kaydetti. Türkiye'nin dört bir yanından binin üzerinde otomobil ve 1 milyon ziyaretçi hedefledikleri belirten Tütüncü, Türkiye Retro Otomobil Festivali'ni 3 güne yayacaklarını söyledi.

Kültürel ve sanatsal etkinliklerin de yapılacağı DokumaPark'a kuracakları akustik sahnede 1970'lerin, 1980 ve 1990'ların unutulmamış şarkılarından oluşan konserler de düzenleyeceklerini anlatan Tütüncü, “Araba sinemasında otomobillerin konu edildiği Yeşilçam filmlerini sunacağız. Tüm Türkiye'nin dikkatini çekecek bir festival olacak. Her yıl tekrar edeceğimiz bu festival ile klasik ve nostaljik otomobil tutkusunun kalbi burası olacak" diye konuştu.

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