Retro gözlüklerle asi ve feminen çizgiler

ANTALYA () - ANTALYA'dan tüm Türkiye'ye açılan Emo Optik, onlarca farklı renk ve konseptte retro gözlük modelini müşterilerin beğenisine sundu.

Güneş gözlükleri, yaz mevsiminin vazgeçilmez aksesuarlarından biri olmaya devam etse de artık sadece yazları değil, dört mevsim hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Modanın en önemli tamamlayıcılarından biri olan güneş gözlükleri, birçok farklı modeli ile genel kombin konusunda kullanıcılara farklı alternatifler sunabiliyor.

Retro gözlükler 1970'li yılların asi ve feminen vintage akımını en güzel şekilde tamamlarken, günümüz modasının da en önemli aksesuarlardan biri haline geldi. Retro gözlük denildiğinde akla ilk olarak yüzü kaplayan kocaman camlar gelse de retro gözlükler farklı renkte cam, çerçeve ve model seçenekleri ile kendi akımı içinde birçok alternatif sunuyor. Özellikle mavi ve yeşil camların revaçta olacağı sezonda, farklı renklerdeki çerçeve alternatifleri de dikkat çekecek.

Emo Optik Terracity Mağaza Müdürü Berran Belli, “Vizyoner tasarımları ile inkar edilemez cazibeye sahip Retro Limited modeller ve her yılın vazgeçilmezleri arasında yer alan Rayban Raund modeller çok ilgi görüyor. Modanın ötesini görebilen her stile ve yaşa uygun gözlük modelleri satmaktan son derece memnunuz. Retro marka gözlükler 148 TL ile 995 TL fiyat aralığında değişiyor. Herkesin bütçesine uygun seçenekler çok ilgi görüyor" dedi.

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